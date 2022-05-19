В Forbes назвали крах UST и LUNA «пятой перезагрузкой» крипторынка

Коллапс экосистемы Terra можно сравнить с банкротством Mt.Gox, атакой на The DAO, взрывом пузыря ICO и обвалом крипторынка в марте 2020 года. Алгоритмические стейблкоины могут исчезнуть как категория, пишет Forbes.

По мнению журналистов, к идеальному шторму привели комбинация жадности и незрелости технологии.

Инцидент стал очередным напоминанием, как схемы быстрого обогащения могут затмить здравый смысл, что по-прежнему характерно для «молодого» криптовалютного рынка, утверждает издание. Это лишний повод еще раз подумать о том, не являются ли инновации маскировкой для чрезмерного левериджа.

«Кредитное плечо никогда не сделает плохие инвестиции хорошими, но зачастую это приводит к тому, что хорошие инвестиции становятся плохими. На прошлой неделе мы стали свидетелями снижения непомерного левериджа. UST-LUNA - не просто плохая идея, это плохая структура. Вы не можете обеспечить актив, который должен быть стабильным, нестабильным активом», - заявил Марк Юско, основатель Morgan Creek.

Журналисты сравнили коллапс UST-LUNA c ипотечным кризисом 2008 года в США. В его эпицентре оказались низкокачественные закладные, которые упаковали и продали как новые ценные бумаги с высокими кредитными рейтингами. Аналогичным образом TerraUSD считался надежным до его краха.

«Токен был подкреплен ПО, которое мало кто понимал. Но в актив инвестировали, поскольку он обещал быстрое обогащение. Многое из того, что казалось инновациями, на самом деле было замаскировано под что-то другое», - объяснила Кейтлин Лонг, глава криптобанка Custodia (ранее Avanti).

Представитель одного из инвесторов в экосистему Terra - Lightspeed - рассказал, что венчурная фирма рассматривала алгоритмический стейблкоин как сдвиг компьютерной парадигмы, а не как незначительное ответвление от биткоина.

Глава еще одного знакового инвестора в проект, Three Arrows Capital, Су Чжу видит в крахе проблемы в реализации, а не ошибочное ценностное предложение. Предприниматель сохранил хештэг #LUNA в своем профиле в Twitter.

Коллапс UST-LUNA ударил по стремлению сохранить дух децентрализации в условиях доминирования централизованных стейблкоинов USDC, BUSD и USDT.

В сообществе критиковали их эмитентов за непрозрачность обеспечения. Особенно это проявилось с Tether, который до 50% резервов инвестировал в коммерческие бумаги неизвестных компаний.

В результате инцидента наблюдалась кратковременная утрата USDT паритета с долларом США за счет перетока средств в USDC. Но к концу недели выяснилось, что часть инвесторов вышла из последнего актива в фиат.

По словам директора по стратегии Circle Данте Диспарте, UST управлялся «своенравной и произвольной» централизованной организацией под децентрализованным флагом. Ранее глава Terraform Labs До Квон пообещал «расправиться» с запущенным еще в 2014 году конкурентом DAI.

Юско и аналитик Ark Invest Ясин Эльманджра убеждены, что в отличие от предыдущих «перезагрузок» инцидент с UST не приведет к пересмотру позиции касательно перспектив алгоритмических стейблкоинов. Их наилучшая версия с обеспечением в виде фиата уже есть.

Подтверждение или же опровержение этой оценки будет зависеть от реакции рынка на этот внезапный шок, считают в Forbes. Хорошей новостью является сдержанность большинства инвесторов. Согласно стратегу JPMorgan Николаосу Панигирцоглу, они стали сокращать риски еще с октября 2021 года.

Дополнительным позитивным фактором является ощущение, что проблемы UST-LUNA не приведут к «заражению» традиционного финансового рынка. С этим согласилась и министр финансов США Джанет Йеллен. Подтверждением является устойчивость Tether после кратковременного снижения курса USDT до $0,95.

Журналисты подчеркнули, что крах UST-LUNA может стать толчком к более ответственным формам инноваций в криптоиндустрии на примере стейблкоина от Custodia.

Еще одной формой такого переосмысления они назвали запуск командами DeFi-протоколов Aave и Compound ориентированных на институционалов пулов кредитования. Последний недавно даже удостоился рейтинга «B» от агентства Standard & Poor's, что можно воспринимать как «шаг в правильном направлении», подчеркнули в Forbes.



