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Еврооблигации Украины за 2 дня подорожали в среднем на 10%
Котировки украинских еврооблигаций в среду, 18 мая, когда было объявлено о новой макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС на EUR9 млрд, повысились в среднем еще на 7,5%, а за два дня их рост достиг уже 10%.
По информации Bloomberg, c учетом близости срока выплат это снизило доходность самых "коротких" бумаг с погашением в сентябре этого года до 157,6% против 187,7% днем ранее.
Ставки бумаг с погашением в 2023-2024 гг. упали за два дня на 8,2-6,6 процентных пунктов (п.п.), среднесрочных - на 4,9-3 п.п., а самых "длинных" - на 1,9-1,7 п.п.
В частности, еврооблигации с погашением в сентябре 2023 года котировались по ставке 80,3% годовых, в сентябре 2024 года - 55,2% годовых, в 2025 году - 42,1%, в 2026 году - 35%.
Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 гг. снизились до 30,9-25,8%, а самых "длинных" с погашением в 2032-2033 гг. - до 22,9-22,2%.
Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 38,8%, в 2030 году - 21%, что соответственно на 3,9 п.п. и 2,2 п.п. ниже показателей начало недели.
Несмотря на такой рост и даже с учетом подорожания за две предыдущие недели еще на 10,5%, текущие котировки украинских еврооблигаций остаются все еще ниже уровня, на который они подскочили на оптимистических настроениях инвесторов после украинско-российских переговоров в Стамбуле. Единственным исключением выступают бумаги с погашением в сентябре этого года, подорожавшие за это время с 62,4% от номинала до 70,3% от номинала, однако с учетом близости срока погашения, их ставка все еще немного выше - 157,6% против 154,7%.
Остальные бумаги стоят дешевле уровня конца марта в среднем на 9,6%.
Абсолютный рост за этот период показали лишь ВВП-варранты: после подорожания за два последних дня еще на 16,4% они сейчас котируются по 38,1% от номинала, тогда как в конце марта их цена составляла 33,1% от номинала.
Такая динамика связана с увеличением ожиданий участников рынка значительных темпов роста экономики Украины после ее обвала в 2022 году, а значит - и роста выплат по ВВП-варрантам. В частности, ЕБРР на минувшей неделе спрогнозировал восстановление украинской экономики в 2023 году сразу на 25% после снижения на 30% в этом.
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