Экс-глава ФРС усомнился в перспективах биткоина как альтернативы фиату

Привлекательность биткоина и других криптовалют в том, что они «успешны как спекулятивный актив». Об этом заявил бывший председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Бен Бернанке.

По его словам, цифровые активы «задумывались как замена фиату, но не преуспели в этом».

«Если бы биткоин был альтернативой бумажным деньгам, вы могли бы использовать его, чтобы купить продукты. Никто не покупает продукты за биткоины, потому что это слишком дорого и неудобно», - отметил Бернанке.

Бывший чиновник также раскритиковал сравнение первой криптовалюты с золотом. Он указал, что драгметалл «имеет базовую ценность для использования», тогда как в случае с биткоином это «создание программ-вымогателей или чего-то в этом роде».

«Один из связанных с биткоином рисков заключается в том, что он может подвергнуться гораздо большему регулированию, и я думаю, что анонимность также находится под угрозой», - предположил экономист.

Бернанке возглавлял ФРС с 2006 по 2014 год. На этому посту он выступал за планирование инфляции путем эмиссии доллара.

После госслужбы экономист присоединился к хедж-фонду Citadel Кеннета Гриффина в качестве советника. В 2022 году последний признал свой скептицизм в отношении цифровых активов ошибочным и анонсировал выход компании на криптовалютный рынок в качестве поставщика ликвидности.

Ранее экс-глава ФРС занимал более благосклонную позицию по отношению к биткоину, согласно письму Конгрессу США от ноября 2013 года. Тогда Бернанке заявил, что криптовалюты «могут иметь долгосрочные перспективы, особенно если инновации будут способствовать созданию более быстрой, безопасной и эффективной платежной системы».



