Финансовые новости
- |
- 19.05.22
- |
- 14:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Экс-глава ФРС усомнился в перспективах биткоина как альтернативы фиату
10:21 19.05.2022 |
Привлекательность биткоина и других криптовалют в том, что они «успешны как спекулятивный актив». Об этом заявил бывший председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Бен Бернанке.
По его словам, цифровые активы «задумывались как замена фиату, но не преуспели в этом».
«Если бы биткоин был альтернативой бумажным деньгам, вы могли бы использовать его, чтобы купить продукты. Никто не покупает продукты за биткоины, потому что это слишком дорого и неудобно», - отметил Бернанке.
Бывший чиновник также раскритиковал сравнение первой криптовалюты с золотом. Он указал, что драгметалл «имеет базовую ценность для использования», тогда как в случае с биткоином это «создание программ-вымогателей или чего-то в этом роде».
«Один из связанных с биткоином рисков заключается в том, что он может подвергнуться гораздо большему регулированию, и я думаю, что анонимность также находится под угрозой», - предположил экономист.
Бернанке возглавлял ФРС с 2006 по 2014 год. На этому посту он выступал за планирование инфляции путем эмиссии доллара.
После госслужбы экономист присоединился к хедж-фонду Citadel Кеннета Гриффина в качестве советника. В 2022 году последний признал свой скептицизм в отношении цифровых активов ошибочным и анонсировал выход компании на криптовалютный рынок в качестве поставщика ликвидности.
Ранее экс-глава ФРС занимал более благосклонную позицию по отношению к биткоину, согласно письму Конгрессу США от ноября 2013 года. Тогда Бернанке заявил, что криптовалюты «могут иметь долгосрочные перспективы, особенно если инновации будут способствовать созданию более быстрой, безопасной и эффективной платежной системы».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский предложил Раде продлить военное положение и срок всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток
|Еврокомиссия официально предложила создать новый механизм для восстановления Украины
|Европейская комиссия предоставит Украине новый макрофин в размере 9 млрд евро в 2022 году – фон дер Ляйен
|ЕС возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины на принципах сочетания инвестиций с реформами – фон дер Ляйен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Forbes назвали крах UST и LUNA «пятой перезагрузкой» крипторынка
|Доллар 19 мая дешевеет в рамках коррекции
|Еврооблигации Украины за 2 дня подорожали в среднем на 10%
|Азиатские биржи 19 мая закрылись в основном сильным снижением
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 18.05.22
|Mastercard запустит систему оплаты по улыбке или взмаху руки
Это интересно
|Геофизик из Японии предложил простой способ синхронизации всех часов на планете
|Представлен самый мощный Cadillac Escalade-V с 691-сильным мотором от Camaro ZL1
|Samsung отказалась от планов по производству электромобилей собственными силами
|Представлены прототипы смартфона с экраном 360 Foldable OLED и ноутбука без клавиатуры
|Илон Маск оказался плохим предсказателем. Его прогнозы практически не сбываются
|Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут
|Власти США и ЕС разработают механизм координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли