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Стоимость золота снижается 19 мая на росте доходности гособлигаций США
08:53 19.05.2022 |
Цена золота в четверг утром снижается под давлением увеличения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.41 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,95 доллара, или на 0,21%, до 1812,12 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,66% - до 21,407 доллара за унцию.
Доходность десятилетних гособлигаций США растет до 2,908% с уровня предыдущего закрытия в 2,884%. Более высокая доходность делает золото менее выгодным активом, в результате его стоимость падает.
Однако, по словам аналитика Oanda Эдварда Мойя, которые приводит газета Wall Street Journal, цена золота может достигнуть 1850 долларов за тройскую унцию, поскольку инвесторы будут искать безопасные активы на фоне инфляционного давления.
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