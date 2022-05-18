Пока преимуществ от фиксации обменного курса больше, чем от другого режима – замглавы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) при выборе режима обменного курса исходит из того, какой из них более полезен на сегодняшний момент для достижения целей по инфляции, удержанию макроэкономического баланса, поддержанию конкурентоспособности производителей, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

"Мы видим больше преимуществ от фиксации обменного курса, чем от другого режима. Если ситуация будет изменяться, мы будем менять нашу валютно-курсовую политику. Но пока считаем такие шаги нецелесообразными", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Николайчук добавил, что изменения Нацбанком валютно-курсовой политики очень зависят от того, по какому макроэкономическому сценарию будет жить страна.

"Если говорить о том, как долго мы будем сохранять фиксированный курс, то ответ очень прост: пока мы будем видеть, что преимущества этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима", – заявил собеседник агентства.

Он отметил, что Нацбанк хочет вернуться к гибкому, плавающему обменному курсу, но это не самоцель и для этого должны быть созданы определенные предпосылки, одна из которых – большее самобалансирование валютного рынка.

"Мы также должны снова наладить действие монетарной трансмиссии, потому что отпустить обменный курс, не имея возможности влиять на него процентной ставкой – не будет очень взвешенным решением", – добавил Николайчук.

По его мнению, говоря о сценарии управляемого возвращения к гибкому обменному курсу надо учитывать, что он не должен характеризоваться существенной коррекцией в одну или другую сторону.

"Если мы будем вынуждены делать коррекцию обменного курса, то подход будет зависеть от условий, в которых мы будем делать эти шаги", – сказал также замглавы Нацбанка.

По его словам, редкие, но большие шаги – это, по сути, попытка выровнять дисбалансы из-за сильного удорожания импорта, когда система еще не готова к возврату плавающего курса, а потому следует новая фиксация курса.

"Короткие, но более частые шаги более целесообразны для ситуации, когда рынок уже почти, но еще не совсем готов к плавающему обменному курсу. Соответственно, центральный банк в такой ситуации будет пытаться найти новую точку равновесия, где рынок сам сбалансируется. И дальше курс будет плавать в довоенном формате", – указал он и другой вариант.

Как сообщилось, Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины, кроме продажи валюты, и зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,2549 грн/$1, что привело к появлению "черного" наличного рынка, на котором в первые дни курс достигал 39-40 грн/$1. Позднее регулятор разрешил продажу валюты в отделениях, находящихся под угрозой захвата оккупантами, по решению их руководства.

Следующий шаг по либерализации НБУ сделал с 15 апреля, когда предоставил банкам и небанковским финучреждениям право продавать наличную валюту по всей территории страны по курсу не выше "официальный плюс 10%", однако в пределах объема приобретенной валюты. В результате многие банки задекларировали возможность продажи валюты по максимально возможному курсу 32,17-32,18 грн/$1 и одновременно подняли курс покупки поближе к курсу продажи.

Однако свободно официально купить наличную валюту, по информации участников рынка, крайне сложно. Тем не менее "черный" рынок отреагировал небольшим укреплением гривни, в результате чего курс доллара на нем был выше всего примерно на 2%. Однако с конца апреля эта разница увеличилась уже почти до 10%: на "черном" рынке гривня котируется в среду по 35,0-35,5 грн/$1.