Евро и фунту 18 мая помогло улучшение настроений на рынке

Евро и фунт в начале азиатского периода держались неплохо, чему способствовали хорошие данные о занятости в Великобритании и общее улучшение настроений инвесторов в связи с высокими розничными продажами в США и надеждами на ослабление карантина в Китае.

Единая европейская валюта достигла 1,0563 доллара на ранних торгах в Азии после роста на 1,1% за ночь, что стало самым большим дневным процентным приростом с марта.

Фунт стерлингов достиг 1,2501 доллара после ночного ралли на 1,4%, лучшего дня с конца 2020 года, чему также способствовали данные, показавшие, что уровень безработицы в Великобритании достиг 48-летнего минимума.

Эти успехи подтолкнули индекс доллара, который измеряет доллар США по отношению к шести аналогам, до 103,18 в начале Азии, самого низкого уровня почти за две недели.

«Фунт получил поддержку благодаря очень сильному отчету о занятости вчера, и, кроме того, произошло небольшое улучшение более широкого отношения к риску на финансовых рынках, вызванное некоторыми позитивными новостями из Китая о блокировках и сильными данными из Китая. США», - сказала Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.

Шанхай во вторник достиг долгожданного рубежа: три дня подряд не было новых случаев заболевания COVID-19 за пределами карантинных зон, а накануне был установлен самый четкий график выхода из карантина.

Розничные продажи в США сильно выросли в апреле, поскольку потребители купили больше автомобилей на фоне улучшения предложения и увеличения расходов в ресторанах.

Также отражая улучшение отношения к риску, акции выросли накануне, а доходность эталонных казначейских облигаций США выросла и в последний раз составила 2,9878%.

Ночью председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил на мероприятии Wall Street Journal во вторник, что ФРС будет «продолжать настаивать» на ужесточении денежно-кредитной политики США до тех пор, пока не станет ясно, что инфляция замедляется.

В то время как доллар ненадолго сократил свои потери после замечаний Пауэлла, затем он возобновил свое падение.

Более высокая доходность помогла положить конец небольшому недавнему восстановлению иены, поскольку японская валюта очень чувствительна к повышению ставок в США. Иена была на уровне 129,28 за доллар, мало что изменилось за день.

Австралийский доллар был в авангарде, чему способствовало улучшение отношения к риску, и он торговался на уровне 0,7035 доллара, увеличив рост на 0,8% во вторник.

Австралийцу также помогли протоколы заседания центрального банка, опубликованные во вторник, в которых намекнули, что Резервный банк Австралии снова повысит процентные ставки в июне.

Криптовалютные рынки были довольно спокойными.

Биткойн почти не изменился и стоил около 30 400 долларов.