Минфин разместил военные облигации на 7,5 млрд гривен

|Номер аукциона
|67*
|68*
|69*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000225866
|Доразмещение UA4000225791
|Доразмещение UA4000225908
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|17.05.2022
|17.05.2022
|17.05.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|18.05.2022
|18.05.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|26.10.2022
|Дата оплаты процентов
|26.04.2023
|Дата оплаты процентов
|25.10.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|57.50
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Срок обращения (дней)
|70
|168
|525
|Дата погашения
|27.07.2022
|02.11.2022
|25.10.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 344 647 000
|2 375 204 000
|3 839 594 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 344 647 000
|2 375 204 000
|3 839 594 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 497 311 000
|9 809 075 000
|3 926 452 000
|Количество поданных заявок. шт
|30
|37
|29
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|30
|37
|29
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Установленная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Средневзвешенная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Поступление в бюджет
|1 320 591 265.17
|2 270 695 024.00
|3 864 436 173.18
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины