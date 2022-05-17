Финансовые новости
- |
- 17.05.22
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фунт дорожает к доллару 17 мая на данных по безработице в Британии
13:58 17.05.2022 |
Курс фунта стерлингов растет к доллару после публикации статистики уровня безработицы в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.49 EET курс фунта стерлингов растёт к доллару до 1,2447 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2317 фунта.
Курс евро к доллару в то же время растет до 1,0475 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0431 доллара, курс доллара к иене - увеличивается до 129,37 иены со 129,16 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,42%, до 103,75 пункта.
Ранее во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщило, что безработица в стране в январе-марте снизилась до 3,7%, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на уровне декабря-февраля в 3,8%. Теперь инвесторы стали оценивать, какими будут дальнейшие действия британского центробанка.
"Хоть покупательская способность потребителей, как ожидается, будет подорвана апокалиптическим ростом цен на продукты питания, это вряд ли удержит Банк Англии от необходимости ужесточать свою монетарную политику, учитывая, что рост заработной платы становится еще одним фактором инфляционного давления", - прокомментировала агентству Рейтер аналитик Hargreaves Lansdown Сусанна Стритер (Susannah Streeter).
Курс евро, тем временем, тоже получил поддержку от статистики. Евростат повысил оценку роста ВВП еврозоны в прошлом квартале до 5,1% с 5% по первой оценке в годовом выражении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Глава посольства США: Украина тоже может вступить в НАТО без ПДЧ
|Наступление РФ затормозилось на 30 дней, потеряна треть собранной армии - разведка Британии
|Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фунт дорожает к доллару 17 мая на данных по безработице в Британии
|Разработка цифрового евро может начаться в Евросоюзе к концу следующего года
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.05.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.05.22
|Остаток средств на корсчетах банков 17.05.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.05.2022
Это интересно
|Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %
|Bentley становятся слишком тяжелыми для обычных водителей
|Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе
|Детям полезно играть в видеоигры — они развивают интеллект, выяснили шведские учёные
|Rolls-Royce представил обновленный Phantom
|Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Акции соцсети рухнули на 20%
|В Google Картах появился режим Immersive View, объединяющий Street View со спутниковыми снимками