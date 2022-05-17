Фунт дорожает к доллару 17 мая на данных по безработице в Британии

Курс фунта стерлингов растет к доллару после публикации статистики уровня безработицы в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.49 EET курс фунта стерлингов растёт к доллару до 1,2447 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2317 фунта.

Курс евро к доллару в то же время растет до 1,0475 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0431 доллара, курс доллара к иене - увеличивается до 129,37 иены со 129,16 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,42%, до 103,75 пункта.

Ранее во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщило, что безработица в стране в январе-марте снизилась до 3,7%, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на уровне декабря-февраля в 3,8%. Теперь инвесторы стали оценивать, какими будут дальнейшие действия британского центробанка.

"Хоть покупательская способность потребителей, как ожидается, будет подорвана апокалиптическим ростом цен на продукты питания, это вряд ли удержит Банк Англии от необходимости ужесточать свою монетарную политику, учитывая, что рост заработной платы становится еще одним фактором инфляционного давления", - прокомментировала агентству Рейтер аналитик Hargreaves Lansdown Сусанна Стритер (Susannah Streeter).

Курс евро, тем временем, тоже получил поддержку от статистики. Евростат повысил оценку роста ВВП еврозоны в прошлом квартале до 5,1% с 5% по первой оценке в годовом выражении.