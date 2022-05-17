Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.05.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|12.05
|130.0 (11.0)
|-
|13.05
|1554.0 (11.0;357)
|16.05
|50.0 (11.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|12.05
|189560.0 (9.0)
|-
|13.05
|195771.0 (9.0)
|-
|16.05
|196448.0 (9.0)
|-
Данные НБУ