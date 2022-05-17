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Остаток средств на корсчетах банков 17.05.22
09:48 17.05.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|15 апреля
|55526.7
|18 апреля
|56688.5
|19 апреля
|54206.7
|20 апреля
|55503.1
|21 апреля
|50627.2
|22 апреля
|64462.3
|25 апреля
|49230.6
|26 апреля
|49533.3
|27 апреля
|45498.9
|28 апреля
|48430.5
|29 апреля
|48572.1
|2 мая
|54926.6
|3 мая
|44891.7
|4 мая
|47532.2
|5 мая
|46282.4
|6 мая
|47765.1
|9 мая
|43674.8
|10 мая
|54975.4
|11 мая
|63929.6
|12 мая
|60644.3
|13 мая
|62506.6
|16 мая
|54861.2
|17 мая
|56482.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 17 мая - 29,2549 грн
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