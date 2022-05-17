Доллар 17 мая упал с 20-летнего максимума

Доллар боролся за опору во вторник, и падающий китайский юань нашел дно, поскольку инвесторы урезали ставки на то, приведет ли повышение процентных ставок в США к дальнейшему росту доллара.

На этой неделе доллар поднялся с максимума за два десятилетия и немного ослаб в начале торгов в Азии, в то время как доходность американских облигаций немного снизилась, поскольку трейдеры считают, что агрессивный рост в краткосрочной перспективе затормозит рост США в более долгосрочной перспективе.

Евро вырос примерно на 0,1% по отношению к доллару до 1,0446 доллара, а австралийский и новозеландский доллары поднялись примерно на 0,1% и отошли от многолетних минимумов.

Китайский юань оставался стабильным на уровне 6,7953 за доллар в оффшорной торговле и, кажется, находит базу после падения более чем на 6% за месяц.

Надежды на прекращение строгой изоляции Шанхая из-за COVID-19 компенсировали плохие экономические данные за апрель, и трейдеры также воодушевлены новыми признаками политической поддержки.

Китай снизил ставки по ипотечным кредитам для покупателей первого дома в выходные дни, а в понедельник источники сообщили Reuters, что власти попросили некоторых финансово здоровых застройщиков продать облигации, чтобы помочь повысить настроения на рынке.

«Доллар/CNH был сильным двигателем валют G10», - сказал Крис Уэстон, глава исследовательского отдела брокерской компании Pepperstone в Мельбурне, имея в виду оффшорный юань. Он добавил, что пауза в его снижении, а также успокоение волатильности рынков в целом приостановили рост доллара на данный момент.

«Многое было учтено в ценах, и мы не получаем никаких новых новостей от представителей ФРС», - сказал он. «Я думаю, что в данный момент люди просто берут часть этих денег со стола».

Фунт стерлингов вырос примерно на 1,5% после двухлетнего удержания и во вторник оставался на уровне 1,2328 доллара. Иена держалась на отметке 129,115 и держится выше минимума двух десятилетий.

Индекс доллара США незначительно снизился до 104,100 и примерно на 0,8% ниже 20-летнего пика пятницы в 105,100.

Ожидания по глобальным процентным ставкам также становятся все более ястребиными.

Разрыв между реальной доходностью 10-летних облигаций Германии и США сократился в этом месяце более чем на 30 базисных пунктов, а центральные банки Великобритании и Австралии повысили ставки.

Протокол майского заседания Резервного банка Австралии должен быть представлен позже в тот же день, как и публичные выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы, включая председателя Джерома Пауэлла, в 18:00 по Гринвичу.

Австралийский доллар в последний раз покупался за 0,6976 доллара, а новозеландский доллар - за 0,6309 доллара.