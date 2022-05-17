Финансовые новости
- |
- 17.05.22
- |
- 06:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Эмитент рухнувшего стейбкоина TerraUSD потратил $3 млрд на его поддержку, но это не помогло
22:48 16.05.2022 |
Организация Luna Foundation Guard, созданная для обслуживания и обеспечения стабильности печально известного стейблкоина TerraUSD (UST), объявила, что на прошлой неделе в попытках поддержания стоимости токена был израсходован практически весь имевшийся резерв биткоинов. Согласно имеющимся данным, в распоряжении LFG было более 80 тыс. биткоинов, стоимость которых на прошлой неделе составляла свыше $3 млрд.
Напомним, TerraUSD представляет собой алгоритмический стейблкоин, привязанный к доллару через криптовалютный токен Luna. Паритет к доллару обеспечивается следующим алгоритмом: когда стоимость монеты опускается ниже $1, происходит выпуск дополнительных токенов Luna, на которые в автоматическом режиме происходит обмен стейблкоинов. Эта процедура продолжается до тех пор, пока курс TerraUSD вновь не поднимается до $1. При этом сам стейблкоин не обеспечен реальными активами, но вместо этого LFG держит в резерве запас биткоинов.
Согласно имеющимся данным, LFG перевела 52 189 биткоинов для «торговли с контрагентом», после того как на прошлой неделе курс TerraUSD упал ниже $1. Позднее организация продала ещё 33 206 биткоинов в последней отчаянной попытке спасти стейблкоин от краха. Однако это не помогло: сейчас TerraUSD торгуется по цене $0,1.
По состоянию на понедельник в резерве LFG осталось всего 313 биткоинов на сумму около $9,3 млн. По данным источника, организация намерена использовать оставшиеся активы, включая другие цифровые токены, для компенсации потерь некоторым владельцам TerraUSD - в первую очередь тем, у кого эта сумма минимальна.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наступление РФ затормозилось на 30 дней, потеряна треть собранной армии - разведка Британии
|Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эмитент рухнувшего стейбкоина TerraUSD потратил $3 млрд на его поддержку, но это не помогло
|Стоимость золота 16 мая неуверенно растет на более слабом долларе
|Нацбанк Украины думает над возвращением к плавающему курсу гривни – глава
|Кабмин увеличил срок обращения военных облигаций в 2 раза до 30 лет и разрешил их покупать местным бюджетам
|Курс доллара 16 мая корректируется к евро
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 13.05.22
Это интересно
|Детям полезно играть в видеоигры — они развивают интеллект, выяснили шведские учёные
|Rolls-Royce представил обновленный Phantom
|Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Акции соцсети рухнули на 20%
|В Google Картах появился режим Immersive View, объединяющий Street View со спутниковыми снимками
|Норвегия соединит свои города электрическими гидросамолётами Elfly
|Представлен новый Land Rover Range Rover Sport
|В Google Chrome можно будет использовать подменные номера кредитных карт