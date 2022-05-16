Нацбанк Украины думает над возвращением к плавающему курсу гривни – глава

Национальный банк Украины в целях повышения стабильности на валютном рынке думает над возвращением плавающего курса, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию The Asahi Shimbun.

"Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться к режиму плавающего обменного курса. Такой шаг принесет больше стабильности на валютный рынок", – сказал он.

Шевченко отметил, что в настоящее время отклонение рыночного курса от официального, зафиксированного в начале войны, "крошечное".

Как сообщилось, Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины, кроме продажи валюты, и зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,2549 грн/$1, что привело к появлению "черного" наличного рынка, на котором в первые дни курс достигал 39-40 грн/$1. Позднее регулятор разрешил продажу валюты в отделениях, находящихся под угрозой захвата оккупантами, по решению их руководства.

Следующий шаг по либерализации НБУ сделал с 15 апреля, когда предоставил банкам и небанковским финучреждениям право продавать наличную валюту по всей территории страны по курсу не выше "официальный плюс 10%", однако в пределах объема приобретенной валюты. В результате многие банки задекларировали возможность продажи валюты по максимально возможному курсу 32,17-32,18 грн/$1 и одновременно подняли курс покупки поближе к курсу продажи.

Однако свободно официально купить наличную валюту, по информации участников рынка, крайне сложно. Тем не менее "черный" рынок отреагировал небольшим укреплением гривни, в результате чего курс доллара на нем был выше всего примерно на 2%. Однако в результате двух скачков в конце апреля и на минувшей неделе эта разница увеличилась примерно до 7%: на "черном" рынке гривня котируется по 34,3-34,5 грн/$1.