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Кабмин увеличил срок обращения военных облигаций в 2 раза до 30 лет и разрешил их покупать местным бюджетам
Кабинет Министров увеличил срок обращения военных облигаций в 2 раза до 30 лет и разрешил их покупать местным бюджетам.
Об этом говорится в постановлении правительства №572, передают Українські Новини.
Согласно постановлению, увеличен срок обращения облигаций внутреннего государственного займа "военные облигации" с 15 до 30 лет.
Также дана возможность на период действия военного положения привлекать временно свободные средства местных бюджетов в государственные ценные бумаги даже при наличии просроченной кредиторской задолженности по соответствующему фонду местного бюджета.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить военные облигации до 400 млрд гривен.
Президент Владимир Зеленский рекомендует Национальному банку покупать военные облигации.
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