Еврооблигации Украины за неделю подорожали в среднем на 5,7%

Котировки украинских еврооблигаций за прошедшую неделю повысились в среднем еще на 5,7% после роста на 4,5% неделей ранее.

По информации Bloomberg, больше всего подорожали самые "короткие" бумаги с погашением в сентябре 2022 года - на 8,6%, до 63,6% номинала.

С учетом близости срока выплат это снизило их доходности к погашению до 204,7% против 236,6% годовых неделей ранее, тогда как ставки бумаг с погашением в 2023-2024 гг. упали за неделю на 3,6-4,1 процентных пункта (п.п.), а более долгосрочных - на 1,1-2,1 п.п.

В частности, еврооблигации с погашением в сентябре 2023 года котировались по ставке 88,5% годовых, в сентябре 2024 года - 60,1% годовых, в 2025 году - 46,4%, в 2026 году - 38,5%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 гг. снизились до 33,8-28,8%, а самых "длинных" с погашением в 2032-2033 гг. - до 24,8-24%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 42,7%, в 2030 году - 23,1%, что соответственно на 1,7 п.п. и 1 п.п. ниже показателей недельной давности.

В результате двух недель роста по сравнению с уровнем 29 марта, когда котировки еврооблигаций Украины подскочили на оптимистических настроениях инвесторов после украинско-российских переговоров в Стамбуле, они остаются ниже в среднем на 16,3%.

ВВП-варранты за это время потеряли в цене всего 1,2%. В частности, на прошлой неделе их цена выросла еще на 3,3% после 5,7% неделей ранее и сейчас составляет около 32,7% от номинала. Такая динамика может быть связана с увеличением ожиданий участников рынка значительных темпов роста экономики Украины после ее обвала в 2022 году, а значит - и роста выплат по ВВП-варрантам. В частности, ЕБРР на минувшей неделе спрогнозировал восстановление украинской экономики в 2023 году сразу на 25% после снижения на 30% в этом.

