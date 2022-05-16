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НБУ резко сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю
09:25 16.05.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 9 по 13 мая 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 327,34 млн долларов и 33,65 млн евро. При этом НБУ купил 5,0 млн долларов и 4 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
С начала года НБУ купил на межбанке 1 804,30 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 6 484,09 млн долларов и 1 789,11 млн евро.
Отрицательное сальдо интервенций составило 4 679,79 млн долларов и 1 678,14 млн евро.
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