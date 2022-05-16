Финансовые новости
- |
- 16.05.22
- |
- 10:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 16 мая торгуется к евро и иене с разнонаправленной динамикой
08:38 16.05.2022 |
Курс доллара в четверг утром торгуется по отношению к другим основным мировым валютам без единой динамики на ряде разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 EET курс евро к доллару снижается до 1,0399 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0411 доллара, курс доллара к иене - уменьшается до 128,99 иены со 128,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,05%, до 104,61 пункта.
Неоднозначная динамика на рынке американской валюты в понедельник утром обусловлена различными факторами. С одной стороны, снижению курса доллара к иене способствует уменьшение доходности десятилетних гособлигаций US Treasuries до 2,902% с уровня прошлого закрытия в 2,933%, что делает американскую валюту менее привлекательной с точки зрения доходности вложений в неё.
С другой стороны, доллар все еще получает поддержку по отношению к евро за счет ожиданий дальнейшего повышения учетной ставки Федрезервом США. По словам аналитиков Westpack, которые приводит газета Wall Street Journal, перспектива укрепления доллара остается, поскольку ФРС все еще решительно настроена.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
|Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврооблигации Украины за неделю подорожали в среднем на 5,7%
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.05.22
|Остаток средств на корсчетах банков 16.05.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.05.2022
|НБУ резко сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю
|Доллар 16 мая торгуется к евро и иене с разнонаправленной динамикой
Это интересно
|Норвегия соединит свои города электрическими гидросамолётами Elfly
|Представлен новый Land Rover Range Rover Sport
|В Google Chrome можно будет использовать подменные номера кредитных карт
|BMW перейдёт на более дешёвые аккумуляторы и снизит издержки на 30 %
|Renault продаст часть своего бизнеса Geely
|Panasonic собирается построить в США ещё одно предприятие по производству тяговых аккумуляторов
|Apple может отказаться от порта Lightning для iPhone в пользу USB Type-C в следующем году