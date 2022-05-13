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Банки в апреле почти в 1,5 раза увеличили объем операций с безналичной валютой на рынке
18:04 13.05.2022 |
Объем операций банков на валютном рынке Украины на условиях "тод", "том" и "спот" (без операций Национального банка Украины, НБУ) в апреле составил $576,8 млн, что на 46,9% больше, чем в марте, говорится в информации на сайте регулятора.
Согласно ей, это в 17-18 раз меньше, чем в месяцы до войны в этом году.
Нацбанк напомнил, что его интервенции в апреле составили (в долларовом эквиваленте): на продажу - $2,244 млрд грн (в марте - 2,476 млрд), а на покупку - всего $41 млн (в марте - $699,7 млн).
Курс интервенций на продажу в апреле составил 29,5575 грн/$1 против 29,6185 грн/$1 в марте при фиксированном курсе интервенций на покупку 29,2549 грн/$1
НБУ уточнил, что на наличном рынке в апреле курс продажи доллара вырос до 31,129275 грн/$1 с 30,0689 грн/$1 в марте, тогда как курс покупки - до 30,4188 грн/$1 с 29,2543 грн/$1. Вероятно, это было связано с некоторой либерализацией Нацбанком наличного валютного рынка, однако объемы его все равно остались в 20-25 раз меньше довоенного уровня.
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