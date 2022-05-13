Депозитные ставки в апреле снизились на 1,1 п.п. тогда как кредитные выросли на 0,9 п.п.

Ставки по новым депозитам, оформленным в апреле снизились на 1,1 процентных пункта (п.п.) - до 4,9%, тогда как ставки по новым кредитам выросли на 0,9 п.п. - до 14,3%, свидетельствует статистика обнародованная на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно ей, ставки по новым депозитам корпоративного сектора за месяц снизились на 1,2 п.п. - до 4,9%, в том числе на 1,2 п.п. - до 4,9% в нацвалюте и выросли на 0,2 п.п. до 1,6% в инвалюте.

Ставки по депозитам домашних хозяйств сократились на 0,4 п.п., до 4,7%, в том числе в нацвалюте – на 0,8 п.п., до 6%, тогда как в инвалюте они выросли на 0,1 п.п. - до 0,5%.

В то же время, ставки по выданным в апреле кредитам корпоративному сектору выросли на 1 п.п. - до 12,2%, в том числе в нацвалюте - на 0,7 п.п., до 13,8%, а в инвалюте - на 0,7 п.п., до 4,3%.

Указывается, что ставки про кредитам домохозяйствам за месяц выросли на 5,8 п.п., до 26,5%, в том числе в нацвалюте - на 5,8 п.п., до 26,5%.