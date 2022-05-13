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Инвесторы в криптовалюты на бирже Coinbase могут потерять свои активы в случае банкротства компании - СЕО
09:29 13.05.2022 |
Некоторые инвесторы в криптовалюты на крупнейшей в США криптовалютной бирже Coinbase могут потерять свои активы в случае банкротства компании-оператора биржи Coinbase Global Inc.
Это может произойти, если суд посчитает, что активы инвесторов являются частью компании, заявил главный исполнительный директор и сооснователь Coinbase Брайан Армстронг в своем аккаунте в Twitter (SPB: TWTR).
При этом Армстронг заверил, что Coinbase не грозит банкротство, и назвал это событие "черным лебедем", то есть маловероятным.
"Поскольку криптоактивы клиентов, находящиеся на хранении (у Coinbase - ИФ), могут считаться имуществом банкротящейся компании, они также могут быть предметом процедуры банкротства, и такие клиенты могут рассматриваться как необеспеченные кредиторы", - говорится в документации компании, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
В то же время в сообщении Coinbase для клиентов, опубликованном на сайте, компания заверяет, что все активы инвесторов принадлежат только им. "Ваши активы на Coinbase защищены, надежны и принадлежат исключительно вам", - подчеркивается в сообщении.
Котировки акций Coinbase растут на 3,8% в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг.
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