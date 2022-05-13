Биткойну видится рекордная серия поражений, поскольку «стейблкоиновый» крах сокрушает криптовалюту

Криптовалюты понесли большие потери в пятницу: биткойн застрял ниже 30 000 долларов и установил рекордную серию проигрышей, поскольку крах TerraUSD, так называемой стабильной монеты, прокатился по рынкам.

Криптовалютные активы также были вовлечены в широкую продажу рискованных инвестиций из-за опасений по поводу высокой инфляции и роста процентных ставок. Однако настроения особенно хрупкие, поскольку токены, которые должны были быть привязаны к доллару, пошатнулись.

Биткойн, крупнейшая криптовалюта по общей рыночной стоимости, попытался отскочить в начале азиатской сессии и вырос на 2% до 29 500 долларов, что является чем-то вроде восстановления с 16-месячного минимума около 25 400 долларов, достигнутого в четверг.

Он остается намного ниже уровня недельной давности, составлявшего около 40 000 долларов, и, если не произойдет отскок в торгах на выходных, он движется к рекордным седьмым подряд убыткам за неделю.

«Я не думаю, что худшее уже позади», - сказал Скотти Сиу, инвестиционный директор Axion Global Asset Management, гонконгской фирмы, управляющей индексным фондом криптовалют.

«Я думаю, что в ближайшие дни будет больше недостатков. Я думаю, что нам нужно увидеть, что открытый интерес рухнет намного больше, поэтому спекулянты действительно не в курсе, и именно тогда я думаю, что рынок стабилизируется».

На этой неделе TerraUSD (USDT) нарушил свою привязку к доллару 1:1, поскольку его механизм сохранения стабильности с использованием другого цифрового токена не сработал из-за давления со стороны продавцов. Последний раз он торговался ниже 10 центов.

Согласно данным CoinMarketCap, Tether, крупнейший стейблкоин, который, по словам разработчиков, обеспечен долларовыми активами, также оказался под давлением и упал до 95 центов в четверг.

НЕСТАБИЛЬНЫЙ

Продажи примерно вдвое сократили глобальную рыночную стоимость криптовалют с ноября, но на последних сессиях просадка превратилась в панику из-за сжатия стейблкоинов.

Это токены, привязанные к стоимости традиционных активов, часто к доллару США, и являются основным средством для перемещения денег между криптовалютами или для конвертации балансов в фиатные деньги.

«Более половины всех биткойнов и эфиров, торгуемых на биржах, торгуются по отношению к стейблкоинам, при этом USDT или Tether занимают наибольшую долю», - отмечают аналитики Morgan Stanley в исследовательской записке.

«Для этих типов стейблкоинов рынок должен быть уверен, что эмитент имеет достаточно ликвидных активов, которые они смогут продать в периоды рыночного стресса».

Tether восстановился до паритета по отношению к доллару, и его операционная компания заявляет, что у нее есть необходимые активы в виде казначейских облигаций, наличных денег, корпоративных облигаций и других продуктов денежного рынка.

Но, вероятно, он столкнется с дальнейшими испытаниями, если трейдеры продолжат продавать, и аналитики обеспокоены тем, что стресс может распространиться на денежные рынки, если давление вынуждает все больше и больше ликвидировать акции.

Эфир, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, в пятницу стабилизировалась на уровне около 2000 долларов после падения до 1700 долларов в четверг. Биткойн и эфир примерно на 60% ниже рекордных пиков, достигнутых в ноябре.

Акции, связанные с криптографией, также пережили падение: акции брокера Coinbase стабилизировались за ночь, но все же упали вдвое чуть более чем за неделю.

В Азии зарегистрированные в Гонконге компании Huobi Technology и BC Technology Group, которые управляют торговыми платформами и другими криптосервисами, прогнозируют еженедельное падение более чем на 15%.

На фоне беспорядков Nomura в пятницу заявила, что начала предлагать клиентам производные биткойны, что является последним шагом традиционного финансового учреждения в классе активов.











