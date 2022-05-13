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Доллар 13 мая торгуется разнонаправленно к евро и иене
08:06 13.05.2022 |
Курс доллара в пятницу утром растет к иене и снижается к евро на ряде разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET курс евро к доллару растет до 1,0393 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0379 доллара, курс доллара к иене - увеличивается до 128,94 иены со 128,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,13%, до 104,71 пункта.
На рынке американской валюты в пятницу утром наблюдается неоднозначная динамика. С одной стороны, доллар получает поддержку в связи с ожиданиями "ястребиной" монетарной политики Федрезерва (ФРС) США.
По словам аналитиков Capital Economics, которые приводит газета Wall Street Journal, доллар будет расти по отношению почти ко всем валютам в течение текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
"Индекс доллара достигнет многодесятилетнего максимума в 108 пунктов к концу года. На основе анализа прошлых циклов, относительная позиция монетарной политики ФРС и других основных центральных банков является ключевым фактором, определяющим динамику доллара", - добавляют экономисты.
Однако сдерживающим фактором для доллара является небольшой аппетит к риску у трейдеров после комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что в случае улучшения экономической ситуации, регулятор смягчит свою ДКП.
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