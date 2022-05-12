Кредиты аграриям на проведение посевной кампании-2022 в условиях войны превысили 24 млрд грн - Минагрополитики

Украинские банковские учреждения за период с середины марта по 11 мая прокредитовали аграриев в рамках госпрограммы по поддержке посевной кампании-2022 на общую сумму 24,18 млрд грн, в том числе за период 5-11 мая выдано займов и портфельных гарантий на 4,36 млрд грн.

Соответствующие данные о финансировании посевной кампании в условиях военного вторжения РФ в Украину обнародованы на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в четверг.

"Было сделано все, чтобы у агропредприятий был упрощенный доступ к кредитованию. Сегодня им нужно только 20% залога от суммы кредита, который они берут. Остальное покрывает государственная гарантия. Важно, что к вариантам залога было добавлено также зерно как основной залог. Это важное изменение к стандартным подходам к кредитованию, которые были в прошлые годы.", - цитирует ведомство своего главу Николая Сольского.

Уточняется, что 80% (16,46 млрд грн) предоставленных заемных средств составили портфельные гарантии, тогда как всего доступ к финансированию получили суммарно 9,27 тыс. сельхозтоваропроизводителей (за последнюю неделю - 2,07 тыс.).

Больше всего кредитов под проведение посевной привлекли аграрии Кировоградской – 3,38 млрд грн (+0,81 млрд грн за неделю), Винницкой – 2,48 млрд грн (+0,3 млрд грн), Киевской – 2,32 млрд грн (+0,41 млрд грн), Одесской – 1,94 млрд грн (+0,66 млрд грн), Днепропетровской – 1,94 млрд грн (+0,22 млрд грн), Полтавской – 1,62 млрд грн (+0,2 млрд грн).

По данным Минагрополитики, кредиты до 60 млн грн по этой программе выдаются под 0% годовых (по программе государственной финансовой поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%"). Срок такого кредитования – до шести месяцев, а после его завершения процентная ставка для заемщиков составит 5% годовых. Воспользоваться кредитом могут аграрии, подпадающие под определение с/х товаропроизводителя.

Ведомство напомнило, что правительственная программа поддержки посевной реализуется силами Кабмина, Минагрополитики, Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка и банковского сектора.

Как сообщалось, Кабинет министров в конце марта расширил порядок выдачи с/х производителям гарантий по кредитам на портфельной основе под закупку необходимых им ресурсов для проведения посевной кампании в 2022 году, поскольку из-за военного вторжения России в Украину часть аграриев лишились оборотных средств для проведения весенних работ.

Так, в рамках портфельного кредитования с/х производители смогут получить займы на покупку удобрений, средств защиты растений, пестицидов и агрохимикатов, топлива, запасных частей для с/х техники, а также на пополнение основных средств и нематериальных активов, оплату труда, аренду недвижимого и движимого имущества, работы и услуги для своей операционной деятельности.

Общий бюджет данной программы на поддержку посевной-2022 составляет 50 млрд грн.