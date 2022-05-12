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Стоимость золота снижается 12 мая под давлением растущего доллара
08:39 12.05.2022 |
Цена золота в четверг утром опускается на фоне растущего индекса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,06 доллара, или на 0,15%, - до 1850,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,92% - до 21,337 доллара за унцию.
Динамика драгоценного металла обратно пропорциональна динамике американской валюты. Так, в случае укрепления доллара золото становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает. На данный момент индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,17%, до 104,03 пунктов, что делает драгметалл менее привлекательным для покупки.
Стоимость драгметалла с начала месяца опустилась на 3,2% в связи с ожиданиями ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой и ростом курса доллара. Таким образом, золото утратило свою ценовую отметку в 1900 долларов за тройскую унцию, которую оно достигало на геополитическом напряжении.
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