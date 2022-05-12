Биткойн рухнул до 26 825 долларов

Главная криптовалюта мира продолжает стремительно дешеветь. Сегодня ночью курс временно опустился ниже 27 000 долларов, а это минимальное значение с декабря 2020 года.

Аналитики назвали 30 000 долларов ключевым уровнем для крупнейшей по рыночной капитализации криптовалюты и сказали, что она может упасть еще больше, если не сможет удержаться на этом уровне.

Эксперты связывают падения стоимости криптовалюты с публикацией данных об инфляции в США за апрель, которая составила 8,3%. Это максимум за последние 40 лет. Инфляция удерживает инвесторов от вложения в рискованные активы, включая криптовалюты.

На прошлой неделе биткойн торговался в районе 40 000 долларов, однако курс быстро развернулся, после чего криптовалюта обновила несколько минимумов за последние годы.

Аналитик Али Мартинес заявил, что у биткойна есть реальные шансы вернуться к курсу 35 000 долларов уже в текущем цикле несмотря, хотя он не исключет вероятности обвала курса до 20 000 долларов.