Доллар 12 мая колеблется около двухдесятилетнего максимума

Доллар США в среду держался около двухдесятилетнего максимума после того, как инфляция в США снизилась меньше, чем ожидали рынки, что заставило Федеральную резервную систему придерживаться курса на агрессивное ужесточение политики.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, в четверг снизился примерно на 0,1% до 103,92, но все еще был близок к уровню 104,19, достигнутому в начале недели, впервые с конца 2002 года.

Индекс потребительских цен в апреле вырос на 8,3% в годовом исчислении, снизившись с 8,5% в марте, но превысив оценку экономистов в 8,1%.

Данные свидетельствуют о том, что инфляция, возможно, достигла пика, но вряд ли быстро остынет и сорвет текущие планы денежно-кредитной политики ФРС.

Согласно CME FedWatch Tool, рынок полностью готов к увеличению учетной ставки как минимум на полпроцента при каждом из следующих двух решений ФРС, 15 июня и 27 июля.

«Более сильный, чем ожидалось, инфляционный отчет в США усилил опасения по поводу необходимости для ФРС ускорить процесс ужесточения политики», - написал Родриго Катрил, старший валютный стратег National Australia Bank (OTC:NABZY), в записке для клиента.

Майские данные по индексу потребительских цен будут опубликованы за пять дней до июньского заседания ФРС, и еще одним «шоком» станет повышение на 75 базисных пунктов, тогда как «большая вероятность», сказал он.

Евро вырос на 0,14% до 1,0526 доллара, немного отойдя от более чем пятилетнего минимума в 1,04695 доллара, достигнутого в конце прошлого месяца. Единая валюта получила поддержку после того, как Европейский центральный банк в одночасье укрепил ожидания, что он повысит учетную ставку в июле впервые за более чем десятилетие.

Иена продолжала получать поддержку от снижения доходности долгосрочных казначейских облигаций после многолетнего пика выше 3,2% в начале недели.

Валюта Японии прибавила около 0,1% до 129,835 за доллар, отойдя от минимума более чем за два десятилетия в 131,35, достигнутого в понедельник, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций упала до почти двухнедельного минимума в 2,862% на торгах в Токио в четверг. .

Британский фунт слабел, когда вернулись заголовки новостей о Brexit, а генеральный прокурор Англии и Уэльса сообщил правительству, что, согласно газете Times, оно имеет законное право отказаться от значительной части протокола Северной Ирландии.

В четверг фунт стерлингов упал до 1,2230 доллара впервые почти за два года.

В криптовалютах биткойн попытался вернуть 30 000 долларов после падения ниже этого уровня в среду впервые с июля. В пятницу он вырос до 30 090,70 долларов, прежде чем в последний раз перейти из рук в руки примерно на уровне 29 185 долларов. На предыдущей сессии он упал до 27 757,77 долларов.