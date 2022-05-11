НБУ снижает нагрузку на кредитные союзы

Национальный банк разрешил кредитным союзам определять уровень просрочки договоров кредита в соответствии с новыми условиями, связанных с реструктуризацией обязательств по такому договору, сообщается на сайте центробанка.

Кроме того, кредитным союзам продлен максимально возможный срок (до 18 месяцев) действия плана восстановления финансовой стабильности, а также сняты ограничения на пролонгацию кредитных договоров, заключенных со связанными лицами кредитного союза.

Также Национальный банк может по собственной инициативе продлевать срок выполнения решений о применении мер воздействия, срок выполнения которых приходится (пришелся) на период военного положения в Украине и 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены, по отношению ко всем участникам рынка небанковских финансовых услуг.

Эти и другие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 10 мая 2022 г. № 97 "О внесении изменения в постановление правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 г. № 39".

Постановление вступает в силу 11 мая 2022 года.