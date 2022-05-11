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Золото дорожает 11 мая на снижении курса доллара
10:41 11.05.2022 |
Цена золота незначительно растет в среду утром на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.57 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,49 доллара, или на 0,1% - до 1843,31 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,74% - до 21,62 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,18%, до 103,73 пункта. Ослабление доллара традиционно поддерживает спрос на золото, делая его доступнее для держателей других валют.
Одним из главных экономических событий недели станет статистика по инфляции в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. В месячном выражении ожидается замедление роста потребительских цен до 0,2% с 1,2% в марте.
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