Стейблкоин UST утратил привязку к доллару США на фоне обвала крипторынка

На фоне обвала криптовалютного рынка алгоритмический стейблкоин экосистемы Terra - TerraUSD (UST) - вновь утратил привязку к доллару США. В ночь на 10 мая цена актива опустилась ниже уровня $0,62 (Coinbase).

Из-за инцидента криптовалютная биржа Binance временно заморозила вывод средств в блокчейне Terra. Пользователи обратили внимание на пустой биржевой стакан платформы.

На момент написания UST торговался вблизи $0,91.

Часовой график UST/USD биржи Coinbase. Данные: TradingView.

TerraUSD - один из крупнейших долларовых стейблкоинов. Согласно CoinGecko, его капитализация превышает $16 млрд. Поскольку для эмиссии UST используется механизм сжигания нативной криптовалюты LUNA, цена двух активов тесно коррелирует.

«Наличие подобной взаимосвязи создает значительные инфляционные риски, возникающие при выводе стейблкоинов из экосистемы Terra. Подобное рассмотрение рыночных процессов показывает, что изъятие из обращения значительной суммы UST не сказывается на стоимости последнего благодаря арбитражерам, однако операция стимулирует снижение цены LUNA. В условиях нисходящего тренда на рынке и при наличии негативных новостей может наблюдаться существенное падение стоимости криптовалюты», - поделился мнением специалист в области математического моделирования и постоянный автор ForkLog Сергей Струтинский.

За последние сутки LUNA потеряла свыше 40% стоимости и на момент написания торгуется вблизи $36. Еще в пятницу, 6 мая, цена криптовалюты превышала $80.

Часовой график LUNA/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Модель сохранения паритета UST с долларом США во многом опирается на арбитражеров. Если цена стейблкоина опускается ниже $1, трейдеры могут купить его и обменять на $1 в LUNA, получив прибыль.

Однако, чтобы этот механизм работал, необходимо обеспечить спрос на целевой актив. В случае с UST платформой, обеспечивающей подобный спрос, выступает крупнейший протокол экосистемы Terra - Anchor. Последний платит по депозитом в UST свыше 19% годовых.

Согласно SmartStake, 9 мая пользователи вывели из протокола более 3,3 млрд UST. За неполные сутки 10 мая отток средств составил еще 1,1 млрд UST.

Пользователи выводили средства из-за снижения ставки по депозитам до 17,87%. 8 мая это привело к кратковременной утрате UST привязки к доллару США. Но уже 9 мая показатель вернулся к 20% - на фоне оттока средств Anchor стало проще выплачивать более высокий процент.

Вместе с тем объем резерва доходности (yield reserve) протокола продолжает сокращаться. На момент написания в пуле находится менее 180 млн UST.

В марте 2022 года у UST появился еще один механизм обеспечения устойчивости - резервный биткоин-фонд некоммерческой организации Luna Foundation Guard (LFG). Он должен оперативно предоставить необходимую для поддержания цены актива ликвидность в BTC. Уже в мае объем активов под управлением структуры достиг 80 394 BTC.

Глава роста проекта Aztec Джонатан Ву отметил, что решение о создании фонда было принято после инцидента с платформой Abracadabra Money. Последняя позволяла использовать UST для выпуска Magic Internet Money (MIM) с коэффициентом залогового обеспечения до 90%.

В январе 2022 года разразился скандал вокруг DeFi-проекта Wonderland, с которым связан основатель Abracadabra Money Даниэле Сестагалли. Инцидент привел к снижению стоимости LUNA (за неделю котировки криптовалюты обвалились на 21%) и временной потере UST привязки к доллару США.

На фоне событий 9 мая LFG объявила, что предоставит OTC-трейдерам кредит на сумму $1,5 млрд для обеспечения устойчивости TerraUSD. Финансирование выделили за счет реализации резервов в BTC.

Вскоре после этого организация опубликовала свой новый биткоин-адрес и отметила, что продолжит предоставлять кредиты маркетмейкерам.

Ончейн-данные свидетельствуют об опустошении кошелька LFG. Согласно дашборду организации, в резервном фонде остались активы на ~$197 млн - львиная доля средств приходится на LUNA, UST и AVAX.

Данные: LFG.

Член управляющего совета LFG Хосе Мария Маседо в разговоре с CoinDesk подчеркнул, что резервных средств будет достаточно для восстановления стабильной цены UST. Однако критики организации считают, что она всего лишь «купила еще один день времени».

Аналитик The Block Ларри Чермак отметил слухи о том, что Jump Crypto, Alameda Research и другие организации, поддерживающие экосистему Terra, выделили дополнительные $2 млрд «на спасение UST». По его мнению, единственный способ сохранить актив - сделать его полностью обеспеченным.

Глава Terraform Labs До Квон подчеркнул, что LFG не планирует «отказываться от своих позиций в биткоине». Он объяснил, что передача капитала маркетмейкерам обеспечит ликвидность, которая позволит стабилизировать UST.

Джонатан Ву также предположил, что торговые компании «готовы сделать все, чтобы предотвратить смертельную спираль UST». По его словам, исход ситуации будет зависеть о того, превысит ли давление маркетмейкеров продажи со стороны розничных трейдеров.

Популярный аналитик под ником Hasu отметил, что у Terraform Labs и LFG была другая возможная стратегия действий.

«Не хочу давать чаевые Понци, но я бы просто позволил привязке рухнуть, а не сжигал бы казну, пытаясь сохранить ее. Подождите, пока предложение UST не достигнет казначейского паритета, а затем восстановите актив в виде обеспеченного стейблкоина», - написал он.

Тем временем в Terraform Labs заявили, что скептики преувеличивают значение происходящего. В компании подчеркнули, что UST обеспечен еще и активностью внутри экосистемы Terra, а арбитражерам необходимо время для стабилизации актива.

Некоторые считают, что инцидент, независимо от исхода, будет иметь серьезные последствия для криптовалютного рынка. Блогер Дэннис Портер отметил, что регуляторы будут использовать крах UST, как главный аргумент в пользу тотального регулирования стейблкоинов.



