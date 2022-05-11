Курс доллара снижается 11 мая в ожидании затухания инфляции в США

По данным торгов, курс доллара в среду днём усилил снижение по отношению к другим основным валютам в ожидании данных о потребительских ценах в США.

По состоянию на 13.03 EET курс евро к доллару растет до 1,0556 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,027 доллара, курс доллара к иене - уменьшается до 130 иен со 130,43 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,32%, до 103,59 пункта.

В среду внимание валютных инвесторов сосредоточено на данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. А в месячном выражении ожидается замедление роста потребительских цен до 0,2% с 1,2% в марте.

Замедление инфляции может сигнализировать о том, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет резко повышать ставку рефинансирования, а это был фактор, который в последнее время толкал курс доллара вверх.