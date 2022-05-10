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Более 40 % инвесторов в биткоин ушли в минус из-за падения курса криптовалюты
17:47 10.05.2022 |
Курс биткоина упал примерно на 55 % с момента достижения пиковых значений в ноябре прошлого года. Из-за этого 40 % держателей самой популярной криптовалюты мира в настоящее время находятся ниже уровня своих вложений, то есть ушли в минус. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные исследования компании Glassnode.
В сообщении отмечается, что процент инвесторов в биткоин, которые столкнулись с убыточностью, будет ещё выше, если из статистики исключить краткосрочных держателей криптовалюты, сумевших извлечь выгоду за шесть месяцев с момента, когда за единицу криптовалюты давали около $69 тыс.
По данным источника, 15,5 % от общего количества биткоин-кошельков понесли потери. При этом стоимость самой популярной криптовалюты миры опустилась примерно до $31 тыс. за единицу. По данным платформы CoinDesk, за последние сутки курс биткоина опускался ниже $30 тыс. за единицу, но позднее немного вырос. На момент написания этой заметки за один биткоин давали около $32 190.
Тесная корреляция биткоина с биржей Nasdaq ставит под сомнение способность криптовалюты стать средством защиты инвесторов от инфляции. Специалисты Glassnode отметили, что последняя распродажа способствовала росту «срочных транзакций», когда инвесторы платят более высокие комиссии, чтобы ускорить время транзакций. За последнюю неделю общая стоимость уплаченных комиссий за транзакции в цепочке составила 3,07 биткоина, что является крупнейшим значением из когда-либо фиксируемых аналитиками.
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