Минфин установил ставку 18-мес. военных облигаций на уровне 11,5%

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|64*
|65*
|66*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000225866
|Доразмещение UA4000225791
|Первичное размещение UA4000225908
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|10.05.2022
|10.05.2022
|10.05.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|11.05.2022
|11.05.2022
|11.05.2022
|Дата оплаты процентов
|26.10.2022
|Дата оплаты процентов
|26.04.2023
|Дата оплаты процентов
|25.10.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|57.50
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Срок обращения (дней)
|77
|175
|532
|Дата погашения
|27.07.2022
|02.11.2022
|25.10.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 322 736 000
|3 514 715 000
|86 858 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 322 736 000
|3 514 715 000
|86 858 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 152 664 000
|7 433 871 000
|86 858 000
|Количество поданных заявок. шт
|29
|46
|19
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|29
|46
|19
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Установленная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Средневзвешенная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Поступление в бюджет
|1 296 744 237.66
|3 353 916 788.75
|87 232 357.98
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины