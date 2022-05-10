Минфин установил ставку 18-мес. военных облигаций на уровне 11,5%

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник, 10 мая, впервые предложило покупателям 18-мес. гривневые военные облигации – с погашением 25 октября 2023 года, установив ставку по ним на уровне 11,5% годовых.

Как говорится в сообщении ведомства на его сайте, ему удалось привлечь 87,2 млн грн по 19 заявкам.

Основной объем продаж пришелся на 6-мес. и 3-мес. облигации – соответственно 3,35 млрд грн и почти 1,3 млрд грн, ставки по которым остались на прежнем уровне: 10% и 9,5% годовых.

Число заявок по ним выросло по сравнению с такими же аукционами на прошлой неделе на 2-3 – соответственно до 46 и 29, тогда как объем продаж – в 1,6 и 5,3 раза.

Как сообщалось, в целом в обращении до этого находились четыре выпуска гривневых военных бумаг: с погашением соответственно 27 июля и 2 ноября этого года, а также 1 марта и 21 июня следующего.

Помимо того Минфин размещал еще два выпуска долларовых военных облигаций под 3,7% – с погашением 27 апреля и 25 мая 2023 года, и один выпуск облигаций в евро – под 2,5% с погашением 1 декабря 2022 года.



