НБУ разрешил физлицам продавать банковские металлы, а госорганам подавать ходатайства об обслуживании счетов юрлиц Беларуси и РФ

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил физлицам продавать банкам банковские металлы с физической поставкой или без нее, сообщила пресс-служба банка.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №96 от 9 мая, которое обнародовано на сайте центробанка и вступило в силу.

В документе указывается, что НБУ с 10 мая будет принимать решение об обслуживании банками расходных операций по счетам юридических лиц Республики Беларусь и РФ на основании соответствующих обращений госорганов Украины в случае осуществления такими юрлицами важных функций или предоставления важных услуг.

Постановлением регулятор разрешил обслуживать счета резидентов РФ и РБ для случаев выплаты доходов, сумм погашения денежными средствами по выпускам собственных ценных бумаг, оплаты услуг депозитарных учреждений за осуществление такой выплаты или погашения, а также страховых платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспорта, который был передан в финлизинг до 23 февраля.

НБУ также отменил запрет на трансграничные переводы валютных ценностей из Украины или на корреспондентские счета банков-нерезидентов для перевода средств с целью выполнения обязательств резидента перед нерезидентом по заключенному между ними договору купли-продажи товаров при условии, если такой перевод осуществляется за счет средств, полученных по кредиту от МФО или по субкредиту от государства, для финансирования которого государство привлекло кредит от МФО.

Кроме того, разрешено осуществлять трансграничные переводы валютных ценностей из Украины или на корреспондентские счета банков-нерезидентов в случае возврата нерезиденту авансового платежа, полученной резидентом на его текущий счет в банке в Украине после 23 февраля 2022 года по заключенному с нерезидентом договору по купле-продаже товара, в связи с невыполнением обязательств по этому договору.

Документом также разрешено осуществлять трансграничные переводы физлицам-нерезидентами инвалюты, купленной за средства, полученные в случае гибели военнослужащего.

В то же время регулятор вычеркнул из списка исключений, для которых разрешены трансграничные переводы валютных ценностей, пополнение брокерских или форекс-счетов на сумму в эквиваленте до 100 тыс. грн в месяц.