Объем кредитования бизнеса с начала года вырос на 6,6%, населения на 1,5% - НБУ

Объем выдачи новых гривневых кредитов бизнесу с начала года по 29 апреля вырос на 6,6% - до 532 млрд грн (с 499 млрд грн на начало года), населению - на 1,5%, до 225 млрд грн (с 221 млрд грн), свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), опубликованные во вторник.

Согласно им, с начала войны по 29 апреля объем новых кредитов бизнесу вырос на 3,3% (с 515 млрд грн на 23 февраля), а населению - сократился на 2,7% (с 231 млрд грн).

Регулятор отметил, что развитие кредитование в дальнейшем будет зависеть от длительности боевых действий.

