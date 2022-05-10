Финансовые новости
- |
- 10.05.22
- |
- 23:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Объем кредитования бизнеса с начала года вырос на 6,6%, населения на 1,5% - НБУ
Объем выдачи новых гривневых кредитов бизнесу с начала года по 29 апреля вырос на 6,6% - до 532 млрд грн (с 499 млрд грн на начало года), населению - на 1,5%, до 225 млрд грн (с 221 млрд грн), свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), опубликованные во вторник.
Согласно им, с начала войны по 29 апреля объем новых кредитов бизнесу вырос на 3,3% (с 515 млрд грн на 23 февраля), а населению - сократился на 2,7% (с 231 млрд грн).
Регулятор отметил, что развитие кредитование в дальнейшем будет зависеть от длительности боевых действий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
|Контрнаступление и РСЗО из США. Как Украина и союзники «поздравляют» Путина с 9 мая
|Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Более 40 % инвесторов в биткоин ушли в минус из-за падения курса криптовалюты
|Минфин установил ставку 18-мес. военных облигаций на уровне 11,5%
|НБУ разрешил физлицам продавать банковские металлы, а госорганам подавать ходатайства об обслуживании счетов юрлиц Беларуси и РФ
|Объем кредитования бизнеса с начала года вырос на 6,6%, населения на 1,5% - НБУ
|Ставка по гривневым депозитам в апреле упала до рекордно низкого в истории уровня – НБУ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 09.05.22
Это интересно
|Apple, Google и Microsoft внедрят беспарольную авторизацию в 2023 году
|ФБР: В 2021 году киберпреступления обошлись жертвам в $6,9 млрд
|Ferrari представила суперкар SP48 Unica: такой в мире всего один
|Марка DS задумала лишить будущие электрокары тормозов
|Власти Германии выделили 14 млрд евро на субсидии для развития полупроводниковых производств
|В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней
|Vivo X80 - единственный смартфон на Dimensity 9000 в апрельском рейтинге производительности AnTuTu