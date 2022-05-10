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В ФРС предупредили о связанных со стейблкоинами рисках
12:11 10.05.2022 |
Стейблкоины представляют собой одну из зон риска для финансовой системы из-за возможных проблем с их конвертацией в фиат. Об этом говорится в новом отчете о стабильности ФРС.
В этом аспекте регулятор поместил «стабильные монеты» в одну категорию с некоторыми типами фондов денежного рынка и облигациями.
«Стейблкоины [...] обеспечены активами, которые могут потерять стоимость или стать неликвидными во время стресса, сформировав риски погашения. Уязвимость может усугубить отсутствие прозрачности касательно рискованности и ликвидности резервных активов. Кроме того, растущее использование стабильных монет для удовлетворения маржинальных требований при торговле другими криптовалютами с левериджем способно усилить волатильность спроса», - говорится в документе.
Авторы отчета напомнили о составленном Рабочей группой по финансовым рынкам при президенте США докладе о рисках, связанных со «стабильными монетами». Его авторы предложили поставить эмитентов таких токенов в один ряд с банками. Помимо соблюдения требований к капиталу и ликвидности, организации окажутся поднадзорными на федеральном уровне.
Текущий отчет о финансовой стабильности ФРС вышел в условиях резкого отклонения привязки алгоритмического cтейблкоина TerraUSD (UST) к доллару США в соотношении 1:1. В ночь на 10 мая курс снижался до $0,66 и к моменту написания восстановился до $0,93, согласно CoinGecko.
C капитализацией в $16,9 млрд актив занимает 10-е место в рейтинге криптовалют и четвертое среди стейблкоинов с долей в 9,1%.
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