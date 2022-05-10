Нацбанк осуществил пятый выкуп военных ОВГЗ – на 30 млрд грн

В результате общая сумма прямого финансирования Нацбанком дефицита госбюджета достигла 100 млрд грн. В частности, облигации на первые 20 млрд грн НБУ приобрел 8 марта, следующие – 12 апреля и 20 апреля, а затем 27 апреля еще 10 млрд грн.
Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций - до 400 млрд грн.
На рыночных аукционах с 1 марта их объем продаж составил 43,72 млрд грн, $144,1 млн и EUR176,5 млн.
Правительство Украины заявило о необходимости покрывать дефицит госбюджета в ближайшие три-четыре месяца в объеме около $5 млрд в месяц (около 146,25 млрд грн по зафиксированному НБУ курсу).