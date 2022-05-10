Опасения глобального роста тянут австралийский доллар почти к 2-летнему минимуму

Австралийский доллар достиг самого низкого уровня почти за два года по отношению к доллару во вторник, и другие сырьевые валюты также упали из-за опасений замедления глобального экономического роста.

Австралийский доллар упал до 0,6908 доллара, самого низкого уровня с июля 2020 года, упав за ночь на 1,7%.

«Австралийский доллар в первую очередь является валютой, чувствительной к риску, и в последние дни рынок стал больше беспокоиться о перспективах глобального роста, при этом неприятие риска также проявляется в значительном падении на фондовых рынках по всему миру. На этом фоне неудивительно, что это изо всех сил», - сказал Родриго Катрил, валютный стратег NAB.

Он также сказал, что с технической точки зрения падение австралийского доллара ниже уровня чуть выше 0,70 доллара сделало его уязвимым.

В последний раз он был немного выше на уровне 0,6973 доллара, так как отношение к риску немного улучшилось во второй половине дня в Азии, что также привело к росту евро на 0,2% по отношению к доллару до 1,0575 доллара, а фунту стерлингов - на 0,34% до 1,2375 доллара.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести другим валютам, упал почти на 0,2% до 103,57, поднявшись за ночь до 104,19, что является новым 20-летним пиком.

Тем не менее, «мы не считаем небольшой отскок, который мы наблюдали за последние пару часов, обнадеживающим. На самом деле это больше рынки передохнули от большого падения в последние дни, чем большие изменения фундаментальных показателей, предполагающие, что мы вышли из игры. из леса, - сказала Катрил.

В понедельник мировые фондовые рынки пострадали: Nasdaq упал более чем на 4% в результате распродажи, вызванной акциями роста с мегакапитализацией.

Азиатские фондовые индексы снизились во вторник, но фьючерсы на акции США выросли.

Также фактором немного более слабого доллара стали ночные заявления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, который на следующем заседании ФРС отказался от разговоров о повышении ставки на 75 базисных пунктов, в результате чего доходность казначейских облигаций США приостановила свой рост.

В последние недели рынки оценили разумную вероятность такого масштабного повышения.

Эталонная 10-летняя доходность ненадолго опустилась ниже 3% во вторник, после чего стабилизировалась на уровне 3,058%.

Японская валюта, чувствительная к колебаниям доходности в США, во вторник практически не изменилась на уровне 130,34.

Между тем, другие сырьевые валюты пострадали, так как цены на нефть продолжили падать, упав примерно на 1% во вторник после потери около 6% днем ​​ранее, поскольку карантин в Китае, крупнейшем импортере нефти, усилил опасения по поводу спроса.

Канадский доллар достиг 1,3037 канадских долларов за доллар во вторник утром, что стало самым низким показателем с ноября 2020 года, а норвежская крона достигла 9,7184 долларов за доллар, самого низкого уровня с июня 2020 года.

Также было волнение на крипторынках, где биткойн впервые с июля 2021 года упал ниже 30 000 долларов, а затем поднялся на 5% до уровня около 31 800 долларов.