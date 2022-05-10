Нацбанк прекращает начатую с войной покупку евро на безналичном рынке

Национальный банк Украины прекращает проведение ежедневных безналичных сделок по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

"Напомним, что до начала полномасштабного нападения россии на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США", – говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины в ночь на вторник.

Операции будут осуществляться как на условиях "тод" (в обычном режиме), так и на условиях "том" (только для удовлетворения потребностей обороны).

Также определено, что банк сможет проводить операции с Национальным банком по покупке и продаже иностранной валюты в случае, если в течение 10 календарных дней, предшествующих дню обращения к НБУ, он ни разу не нарушал лимит общей длинной открытой валютной позиции.

Кроме того, Национальный банк нормировал ряд других вопросов, в частности, разрешил гражданам продавать банковские металлы с физической поставкой или без физической поставки банкам.

Приведенные изменения внесены постановлением правления НБУ от 9 мая 2022г №96 "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 24 февраля 2022г №18" (т.н. военное), которое вступает в силу с 10 мая 2022 года.

Всего с начала войны Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 141,9 млн и EUR106,97 млн, а продал – $3 млрд 386,55 млн и EUR1 млрд 755,46 млн.