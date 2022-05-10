Нацбанк запретил покупку акций и облигаций с карточек за рубежом, разрешил перечисления алиментов

Национальный банк временно запретил расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, осуществляемым с использованием карт, эмитированных украинскими банками.

"Соответствующие изменения направлены на ограничение непродуктивного оттока капитала и защиту международных резервов Украины", – говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины в ночь на вторник.

НБУ отметил, что изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости любых других товаров, работ и услуг, которые и дальше могут осуществляться без ограничений.

Помимо того Национальный банк разрешил производить переводы за границу с целью выплаты алиментов.

Приведенные изменения внесены постановлением правления НБУ от 9 мая 2022г №96 "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 24 февраля 2022г №18" (т.н. военное), которое вступает в силу с 10 мая 2022 года.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2022 года, согласно данным НБУ, составили $26,94 млрд, что на 4% меньше, чем на начало марта ($28,11 млрд). Интервенции НБУ в апреле выросли до $2,2 млрд с $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.