Нацбанк разрешил нерезидентам перевести за рубеж полученные после марта-2023 погашения и купоны по ОВГЗ

Иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены после 1 апреля 2023 года в связи с проведенной выплатой погашения или уплатой дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины согласно условиям их размещения.

"Практическая реализация этой нормы будет способствовать повышению заинтересованности нерезидентов в покупке ОВГЗ, в том числе на средства, полученные от плановых погашений и выплат дохода", – говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины в ночь на вторник.

Приведенные изменения внесены постановлением правления НБУ от 9 мая 2022г №96 "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 24 февраля 2022г №18" (т.н. военное), которое вступает в силу с 10 мая 2022 года.

"Военным" постановлением Нацбанк запретил вывод таких средств за рубеж. С начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ сократились с 91,34 млрд грн до 73,25 млрд грн.