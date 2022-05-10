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Золото дешевеет 9 мая на росте курса доллара
17:38 09.05.2022 |
Стоимость золота опускается в понедельник вечером на росте курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.20 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 24,92 доллара, или на 2,53%, до 1858,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 2,25%, до 21,87 доллара за унцию.
В понедельник на мировых фондовых рынках наблюдается распродажа, которая затронула и золото. Участники торгов оценивают перспективы развития мировой экономики в условиях высокой инфляции и резкого повышения процентных ставок.
Инвесторы с большим предпочтением инвестируют в доллар как в "актив-убежище", что неблагоприятно отражается на золоте. В случае укрепления американской валюты драгметалл становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает.
"Доллар оказался предпочтительным "активом-убежищем" во время падения на фондовых рынках, вызванного повышением процентных ставок ФРС США, а теперь еще и опасениями по поводу экономического роста Китая", - отметил аналитик Kinesis Money Руперт Ролвинг (Rupert Rolwing), чье мнение приводит агентство MarketWatch.
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