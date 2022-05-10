Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.05.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|03.05
|5.0 (11.0)
|-
|04.05
|248.0 (11.0)
|-
|05.05
|708.0 (11.0)
|-
|06.05
|40.0 (11.0)
|1513.0 (11.0; 357)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|03.05
|176408.0 (9.0)
|-
|04.05
|176447.0 (9.0)
|-
|05.05
|177284.0 (9.0)
|-
|06.05
|183383.0 (9.0)
|-
Данные НБУ