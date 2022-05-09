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Правительство одобрило стратегические направления деятельности банков госсектора на период военного положения
11:00 09.05.2022 |
Кабинет Министров одобрил стратегические направления деятельности банков государственного сектора на период военного положения и послевоенного восстановления экономики.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Отмечается, что правительство приняло распоряжение «Об одобрении основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора на период военного положения и послевоенного восстановления экономики. Принятый документ определяет ключевые цели и направления деятельности банков госсектора, внедряет мониторинг потенциальных угроз национальной безопасности Украины и меры их нейтрализации.
В частности, приоритетами деятельности банков госсектора определено финансирование:
* субъектов предпринимательской деятельности и населения, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии и/или для предотвращения ими такой агрессии, в частности с целью удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований;
* аграрного сектора в целях продовольственного обеспечения страны, включая проведение посевной компании, в том числе смежных отраслей, обеспечивающих функционирование сельскохозяйственных предприятий (поставщики топлива, удобрений, семян, средств защиты растений и т.п.);
* предприятий (объектов) критической инфраструктуры;
* пищевой промышленности, продуктового ритейла и смежных отраслей, направленных на продовольственное обеспечение населения;
* инфраструктурных проектов, направленных на восстановление/развитие объектов социальной, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе поврежденных/разрушенных в результате проведения боевых действий во время военного положения;
* транспортно-логистической инфраструктуры страны и проектов, связанных с развитием новых логистических решений;
* поддержки релокации предприятий, которые находились в тех регионах Украины/местах проведения активных боевых действий во время военного положения;
* производственных мощностей для импортозамещения продукции, импортируемой из России и/или Беларуси.
"Устойчивое функционирование банков государственного сектора, обеспечивающих стабильность банковской системы, имеет особое значение для экономики и безопасности государства в военный и послевоенный периоды", - добавили в министерстве.
Как сообщалось, Кабинет Министров утвердил проекты по привлечению средств от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР) на общую сумму до 1,5 млрд. долларов.
Деньги будут направлены на реализацию проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».
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