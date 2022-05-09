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Доллар достиг двухлетнего максимума на фоне роста ставок в США, войны в Украине и карантина в Китае
10:54 09.05.2022 |
Доллар достиг двухлетнего максимума в понедельник, поскольку инвесторы искали безопасность и доходность перед лицом растущей обеспокоенности по поводу замедления глобального экономического роста и повышения процентных ставок.
Растущая инфляция, война на Украине и ужесточение мер по борьбе с COVID-19 в Пекине и Шанхае вызвали у инвесторов сомнения по многим пунктам, но они уверены, что процентные ставки в США растут, а доллар следует за ними.
Индекс доллара, который измеряет доллар США по отношению к шести основным валютам, вырос почти на 9% в этом году и достиг самого высокого уровня с конца 2002 года в понедельник на отметке 104,090.
Чувствительный к росту австралийский доллар упал на 1% до 0,6999 доллара, самого низкого уровня с февраля. Стерлинг и новозеландский доллар достигли 22-месячного минимума, в то время как евро и иена едва преодолели недавние основные минимумы.
«Изменения процентных ставок в США - не единственная поддержка доллара», - отмечают стратеги NatWest Markets.
«Риски снижения глобального роста, связанные с Украиной и Китаем, более актуальны для Европы и Азии по сравнению с США, что создает атмосферу исключительности доллара в стиле 2018 года».
Прибыль доллара была направлена против падающих фондовых рынков и привела его вперед по отношению к другим валютам-убежищам, товарным валютам и валютам развивающихся рынков.
Он вырос на 0,3% до самого высокого уровня с 2019 года для швейцарского франка. Он вырос на 0,4% и приблизился к двухдесятилетнему максимуму на уровне 131,00 иены и протестировал недавние пики на уровне 1,0508 доллара за евро.
На фоне мрачных прогнозов Банка Англии фунт стерлингов упал на 0,5% до самого низкого уровня с середины 2020 года на уровне 1,2268 доллара. Канадский доллар достиг самого низкого уровня с декабря.
Данные по торговле Китая показали, что импорт в апреле не изменился, а экспорт вырос на 3,9%.
Это было немного лучше, чем ожидалось, но мало помогло юаню, который упал до нового 18-месячного минимума в 6,7260 за доллар из-за ужесточения карантина в Шанхае.
Трейдеры видят последствия неизбежного падения экономики Китая в регионе.
Киви упал на 0,9% до 0,6346 доллара, а доллар США достиг многолетнего максимума по отношению к чувствительному к торговле тайваньскому доллару, южнокорейской воне, сингапурскому доллару и малайзийскому ринггиту.
Он достиг своего максимума за девять месяцев по отношению к индонезийской рупии.
ЗАБЫТАЯ МЕЧТА
Доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США в этом году выросла на ошеломляющие 163 базисных пункта и унесла с собой доллар.
Спекуляции о том, что президент России Владимир Путин может объявить войну Украине, чтобы вызвать резервы во время своего выступления на праздновании Дня Победы, также подорвали настроения участников рынка.
Путин до сих пор характеризовал действия России в Украине как «специальную военную операцию», а не как войну или вторжение.
Федеральная резервная система США повысила базовую ставку по фондам на 50 базисных пунктов (б.п.) на прошлой неделе, а сильные данные по занятости укрепили ставки на дальнейшее значительное повышение, при этом данные по инфляции, которые будут опубликованы в среду, находятся в центре внимания как следующий риск неожиданного роста.
Фьючерсные рынки оценивают 75-процентную вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании ФРС в июне и ее ужесточения более чем на 200 базисных пунктов к концу года.
«Риски, связанные с индексом потребительских цен США, кажутся бинарными; снижение с 8,5% будет слегка утешительным, но повышение, несомненно, оживит ожидания повышения ФРС на 75 базисных пунктов и, вероятно, даст толчок доллару», - говорят аналитики ANZ Bank.
«Идея о том, что синхронизированное глобальное ужесточение может проходить мягко, теперь кажется забытой мечтой».
Криптовалюты пострадали из-за спешки с рискованными активами, а биткойн терпел убытки на выходных и был близок к самому низкому уровню года в 33 500 долларов, в то время как эфир, который упал на 4% в воскресенье, был на уровне 2440 долларов.
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