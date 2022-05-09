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В НБУ сказали, когда будут отменять курсовые ограничения
10:33 09.05.2022 |
Нацбанк заявил, что вернется к плавающему курсообразованию и к применению учетной ставки как главного инструмента монетарной политики по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы.
Об этом говорится в сообщении учреждения.
Там отметили, что административные ограничения на валютном рынке, как и фиксация учетной ставки, являются временными мерами.
Так, по возможности восстановления способности валютного рынка к самобалансированию НБУ будет ослаблять ограничения и постепенно вернется к плавающему курсообразованию.
По мере снижения неопределенности и усиления действенности каналов монетарной трансмиссии НБУ возобновит прогнозный цикл и вернется к применению ключевой ставки как основного монетарного инструмента.
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