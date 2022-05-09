ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.05.22

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.05.22

10:19 09.05.2022 |

Финансы, Экономика

 

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 9 мая 2022 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

ДатаВсегоНБУБанкиЮрлицаТер. громадыФизлицаНерезиденты
на 05.05.211003976.50320976.85524767.4044306.82276.1716196.3997452.87
на 01.06.21996443.66318776.85515919.8046246.14195.4917012.5998292.79
на 01.07.21999445.36317276.85505355.0448138.1263.4018119.16110492.80
на 02.08.21987921.96316105.95497787.9448791.720.0019087.45106148.90
на 01.09.21978632.40312605.95497300.0850230.650.0019901.7098594.01
на 01.10.21985123.66312605.95500321.7451792.740.0021972.6598430.59
на 01.11.21976600.22312605.95495338.5751414.600.0022438.6494802.45
на 01.12.211012515.30
312605.95
504065.21
80198.95
0.00
24216.30
91428.89
на 04.01.221060707.50
312605.95
547088.37
83127.79
77.34
25161.65
92646.40
на 01.02.221057789.43
310105.95
555804.23
84383.17
180.09
25913.33
81402.67
на 01.03.221015817.34
310105.95
524752.24
80554.30
102.75
25527.10
74775.01
на 01.04.221048797.73
330105.95
538138.93
79894.41
102.75
25736.52
74819.17
на 08.04.221054108.46
330105.95
543069.96
80003.31
102.75
26006.32
74820.16
на 11.04.221054035.14
330105.95
542963.39
80003.49
102.75
26039.42
74820.14
на 12.04.221054098.48
330105.95
542963.19
80011.70
102.75
26094.73
74820.16
на 13.04.221074033.46
350105.95
542831.55
80034.75
102.75
26138.31
74820.15
на 14.04.221080084.92
350105.95
548769.11
80040.02
102.75
26246.96
74820.13
на 15.04.221068324.91
350105.95
543373.42
75606.10
702.75
24747.41
74389.28
на 18.04.221068339.98
350105.95
543335.31
75608.53
102.75
24798.15
74389.29
на 19.04.221068230.58
350105.95
543167.45
75606.29
102.75
24858.88
74389.26
на 20.04.221068207.60
350105.95
543079.10
75607.85
102.75
24922.70
74389.26
на 21.04.221088421.83
370105.95
543106.95
75710.07
102.75
25006.85
74389.27
на 22.04.221091897.55
370105.95
545640.06
75961.09
102.75
25698.42
74389.29
на 25.04.221091800.04
370105.95
545497.58
75955.11
102.75
25749.38
74389.26
на 26.04.221091679.89
370105.95
545332.67
75961.56
102.75
25787.73
74389.24
на 27.04.221091550.43
370105.95
545150.68
75990.07
102.75
25811.76
74389.21
на 28.04.221094712.60
380105.95
541089.80
73716.50
0.00
25410.17
74390.17
на 29.04.221094552.05
380105.95
540601.51
73770.37
0.00
25676.68
74397.55
на 02.05.221094644.51
380105.95
540528.79
73841.31
0.00
25770.89
74397.57
на 03.05.221094597.45
380105.95
540323.47
73850.72
0.00
25919.75
74397.56
на 04.05.221094633.59
380105.95
540153.95
73858.15
0.00
26117.98
74397.56
на 05.05.221100155.46
380105.95
545099.13
74116.82
0.00
26435.03
74398.52
на 06.05.221101637.63
380105.95
546266.05
74232.08
0.00
26635.02
74398.53
на 09.05.221101664.52
380105.95
546173.22
74234.27
0.00
26752.54
74398.54

Данные: НБУ

Официальный Курс НБУ на 9 мая - 29.2549 грн.
 

ПО РУБРИКАМ

11:34 Биржи АТР закрыли торги 9 мая преимущественно снижением

11:00 Правительство одобрило стратегические направления деятельности банков госсектора на период военного положения

10:54 Доллар достиг двухлетнего максимума на фоне роста ставок в США, войны в Украине и карантина в Китае

10:33 В НБУ сказали, когда будут отменять курсовые ограничения

10:24 Долг банков НБУ по рефинансу с начала войны до конца апреля вырос всего на 0,5 млрд грн - НБУ

10:19 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.05.22

10:16 Остаток средств на корсчетах банков 09.05.22

10:14 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 06.05.2022

09:37 Миксер Blender.io попал под санкции США

09:15 Bitcoin продолжает падение. Курс опустился до 33 500 долларов

09:10 Крупнейшие южнокорейские криптобиржи блокируют российские IP-адреса

06.05 Международные резервы Украины в апреле сократились на 4%, до $26,9 млрд – НБУ

06.05 Индекс доллара растет пятую неделю подряд

06.05 Фондовые биржи АТР 6 мая закрылись в основном сильным снижением

06.05 НБУ утвердил план действий для оказавшихся во временной оккупации банков

• дальше…

12:02 WOG увеличила лимит заправки до 20 л

11:21 В апреле количество остановленных предприятий сократилось до 17% - НБУ

11:03 Украина во время военного положения ограничила экспорт гречки, ржи и овса

11:00 Правительство одобрило стратегические направления деятельности банков госсектора на период военного положения

10:46 Нефть дешевеет 9 мая из-за беспокойства о спросе в Китае и возможного запрета ЕС на российскую нефть

10:30 Марченко назвал источники финансирования дефицита бюджета во время войны

10:19 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.05.22

09:32 Международный газовый союз приостановил участие РФ в деятельности и конференциях

09:20 Портал SUD.UA подвергся массированной кибератаке

08:48 Канада решила на 12 месяцев отменить все пошлины на украинские товары

• дальше…

12:07 Британия повысила пошлины на российскую платину и палладий в рамках новых санкций

12:05 Греция в обход санкций помогает сохранить России экспорт нефти на довоенном уровне - Die Welt

11:29 В Италии задержали яхту «Шехерезада», которую связывали с Путиным

11:15 Афганские талибы снова обязали женщин носить хиджаб

09:47 Выступающая за единую Ирландию партия «Шинн Фейн» победила на выборах в Северной Ирландии. Что это означает?

09:32 Международный газовый союз приостановил участие РФ в деятельности и конференциях

09:10 Крупнейшие южнокорейские криптобиржи блокируют российские IP-адреса

08:52 ЕС рассматривает запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть – WSJ

08:48 Канада решила на 12 месяцев отменить все пошлины на украинские товары

08:42 Пентагон заказал беспилотники Switchblade для передачи Украине

08:34 Черногория обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против России

08:30 Если РФ перекроет поставки газа: ФРГ и Нидерланды в поисках общего решения

08:19 Страны ЕС заставят делиться между собой газом – СМИ

08:14 «Очень сложное решение». Япония подтвердила готовность отказаться от нефти из РФ

08:09 Альтернатива российской нефти у Венгрии есть, она просто торгуется, - Зеркаль

• дальше…

05.05 В Киеве хотят вернуть плату за проезд с 16 мая

27.04 Укравтодор: Россия повредила 23 тыс. км дорог в Украине, 500 км – уже расчищены

25.04 Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

22.04 Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить удостоверение для возвращения бесплатно

20.04 На Киевщине уже функционируют три переправы — Кубраков

20.04 С четверга в Киеве возобновится движение поездов метро до станции «Лесная» – КГГА

19.04 Продлена возможность пересечения госграницы по внутренним украинским паспортам - Госпогранслужба

18.04 Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда

18.04 Для пересечения госграницы украинцы должны иметь загранпаспорт - Госпогранслужба Украины

18.04 В Киеве увеличивают время работы пассажирского транспорта - КГГА

18.04 Впервые с 24 февраля в Польшу выезжает меньше людей, чем въезжает в Украину

15.04 Киев отложил повышение тарифов на горячую воду до конца мая

14.04 Uber возобновил работу в Киеве

06.04 Украина получила модульные дома для пострадавших от войны

04.04 Киевский метрополитен возобновил движение поездов по Южному мосту

• дальше…

08:42 Пентагон заказал беспилотники Switchblade для передачи Украине

07:56 Совбез ООН выразил «глубокую обеспокоенность», избежав упоминания о войне РФ против Украины

07:45 Британия предоставит Украине военную помощь на 1,6 млрд долларов

07:38 Блинкен утвердил выделение $150 млн дополнительной военной помощи Украине

07:32 Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием

06.05 Байден подпишет новый пакет военной помощи Украине на $100 млн - СМИ

06.05 Контрнаступление и РСЗО из США. Как Украина и союзники «поздравляют» Путина с 9 мая

06.05 Посол Украины отказался извиняться за свои слова о канцлере Германии

06.05 В Пентагоне рассказали о передаче Украине разведданных

05.05 Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц

05.05 США через USAID предоставляют Украине дополнительно $387 млн гуманитарной помощи

05.05 Украина получит от Австрии еще 42 млн евро на гуманитарную помощь

05.05 Суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде, ждут запроса на экстрадицию

05.05 Финляндия предоставит 70 млн евро помощи Украине и дополнительную военную технику

05.05 Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд

• дальше…

12:17 Ford создает систему дистанционного управления оборотами двигателя

06.05 Apple, Google и Microsoft внедрят беспарольную авторизацию в 2023 году

06.05 ФБР: В 2021 году киберпреступления обошлись жертвам в $6,9 млрд

06.05 Ferrari представила суперкар SP48 Unica: такой в мире всего один

06.05 Марка DS задумала лишить будущие электрокары тормозов

06.05 Власти Германии выделили 14 млрд евро на субсидии для развития полупроводниковых производств

05.05 В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней

05.05 Vivo X80 - единственный смартфон на Dimensity 9000 в апрельском рейтинге производительности AnTuTu

04.05 Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение

04.05 Новая функция Twitter Circle позволит делиться постами с группой избранных пользователей соцсети

04.05 Илон Маск хочет сделать «Твиттер» платным для ряда пользователей и обещает большие перемены

04.05 Tesla построит ещё один завод в Шанхае рядом с действующим — он сможет выпускать до 450 тысяч электромобилей в год

04.05 Самый дешевый электрокар Mercedes-Benz получил «дальнобойную» версию

03.05 Искусственный интеллект придумал фермент для расщепления пластика за 24 часа

03.05 На улицы Китая вышли беспилотные грузовики-дезинфекторы

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно