Миксер Blender.io попал под санкции США

Минфин США внес в санкционный список миксер криптовалют Blender.io и связанные с ним биткоин- и Ethereum-адреса.

По данным OFAC, сервис помогал отмывать средства, похищенные северокорейскими хакерами, и предположительно был причастен к атакам программ-вымогателей.

Ведомство также указало на связь Blender.io с мартовским взломом Ethereum-сайдчейна Ronin в игре Axie Infinity, в результате которого хакеры Lazarus похитили криптоактивы на $625 млн. Через миксер прошло около $20,5 млн из этой суммы, добавили в OFAC.

С момента своего создания в 2017 году Blender.io обработал биткоин-транзакции на сумму свыше $500 млн.

В санкционный список вошли 46 биткоин-кошельков, принадлежащих непосредственно Blender.io, и 12 Ethereum-адресов, связанных с хакерской группировкой Lazarus. Это первый случай включения в санкционный список миксера криптовалют.

Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции против группы компаний BitRiver, занимающихся майнингом криптовалют в РФ, даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex.



