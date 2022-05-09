Bitcoin продолжает падение. Курс опустился до 33 500 долларов

Курс главной криптовалюты уже упал до уровня июля прошлого года. В пятницу цена биткойна снизилась с 39 000 до 36 000 долларов, вчера курс опустился в моменте до 34 266 долларов, а сегодня утром за одну монету давали уже около 33 500 долларов.

Прогнозы экспертов, которые утверждали, что зоной поддержки биткойна является диапазон от 36 000 до 38 000 долларов, не подтвердились. Курс продолжает падать из-за большого количество продавцов, которые, поддавшись панике, стараются минимизировать свои убытки.

За последнюю неделю курс упал уже на 12%, а рыночная капитализация составила 644 млрд долларов. Для многих инвесторов сейчас появился отличный вариант для инвестиций, однако, судя по динамике курса, продажи по-прежнему доминируют над покупкой биткойна. По оценке наблюдателей, новый минимум может находиться в районе 30 000 долларов.

Вместе с биткойном дешевеют эфир (-12% за неделю), Solana (-15.5%) и другие монеты.



