Международные резервы Украины в апреле сократились на 4%, до $26,9 млрд – НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2022 года, согласно предварительным данным, составили $26 млрд 944,9 млн (в эквиваленте), что на 4% меньше, чем на начало апреля ($28,107 млрд), свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в пятницу.

"По состоянию на 1 мая 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $26,945 млрд. По итогам апреля они сократились на 4% с учетом продаж Нацбанком, что частично компенсировано валютными поступлениями в пользу правительства", – пояснил регулятор.

Он отметил, что на динамике резервов в апреле отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $614 млн в эквиваленте.

Уточняется, что из них $420 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в инвалюте, $78 млн – на погашение еврооблигаций.

Вместе с тем в апреле валютные поступления в пользу правительства составили $1 млрд 887 млн в эквиваленте, в том числе EUR629 млн и $93 млн поступили от Всемирного банка, EUR300 млн - от правительства Франции, $236 млн - от правительства Канады и EUR120 - от ЕС.

Кроме того, НБУ и правительство Украины выплатили в апреле $84 млн в пользу МВФ.

На динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В апреле регулятор продал на валютном рынке $2,244 млрд и купил $43 млн. В целом по итогам апреля объем чистой продажи валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составил $2,2 млрд.

Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость сократилась на $150,3 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные НБУ.

Регулятор также уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в апреле сократились на $791 млн, или на 4,5%, до $16,779 млрд.

Как сообщалось, на начало 2022 года международные резервы Украины составляли $30,941 млрд, ЧМР – $20,767 млрд.