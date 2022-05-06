Минфин ищет компромисса с НБУ по привлечению избыточной ликвидности банков

Министерство финансов Украины в условиях войны испытывает дефицит ликвидности в Госказначействе, тогда как в банковской системе она избыточна, Минфин ищет компромисса с Нацбанком, сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Эта ситуация меня беспокоит как министра финансов. Выходя на аукцион по облигациям, я не могу взять эту ликвидность у банков. Банки неохотно дают взаймы на год под 11%, когда они могут дать их на короткий период под 9%. Им проще вложить деньги в депсертификаты", – пояснил он.

В апреле Минфину удалось привлечь на рыночных аукционах по размещению военных облигаций около 30 млрд грн на срок от 3 до 14 месяцев по ставкам от 9,5% до 11% годовых, еще на 50 млрд грн военных облигаций напрямую купил НБУ. В то же время Нацбанк размещает депозитные сертификаты овернайт под 9% годовых, и в апреле объем их покупки банками вырос со 140 млрд грн до 180 млрд грн.

"Мы не собираемся в угоду рынку поднимать ставки, играть с краткосрочными инструментами – не то время. Поэтому сейчас мы ищем компромисс с Нацбанком, чтобы и они были в комфорте с тем, что мы иногда вынуждены брать у них ликвидность, и с тем, что, возможно, лучше заимствовать на обычных первичных аукционах (по размещению) военных облигаций и таким образом финансировать дефицит", – подчеркнул Марченко.

По его мнению, такие значительные свободные средства банков, к сожалению, не направляются ни в заимствование, ни в экономику как кредитование.

"То есть, несмотря на то, что НБУ финансирует дефицит бюджета из-за монетизации облигаций правительства, эти средства не работают в экономике. Они практически не идут на покупку товаров и услуг, не формируют инфляцию, а оседают на банковских счетах. Банки просто зарабатывают на этом. Я думаю, нам нужно тщательное исследование со стороны НБУ", – добавил глава Минфина.

Он считает, что в Нацбанке достаточно аналитиков, чтобы сделать анализ, почему так происходит, почему не работает трансмиссионный механизм, почему средства не осуществляют оборот в экономике.

"То есть в казначействе проблема – сухая ликвидность, мы максимально высушены. Но все средства – в банковской системе, они не создают спрос на товары и услуги, чтобы говорить о давлении на инфляцию", – сказал Марченко.

Комментируя увеличение эмиссионного финансирования бюджета Нацбанком через прямую покупку военных облигаций в апреле до 50 млрд грн с 20 млрд грн в марте, глава Минфина назвал такой шаг вынужденным, согласованным с МВФ и всеми партнерами, и подчеркнул, что сейчас в Украине инфляционные факторы немонетарного характера.

"Несмотря на то, что мы в апреле монетизировали 50 млрд грн наших облигаций, факторы инфляции немонетарны. Это логистические препятствия, ценовые колебания на мировых рынках. … утверждать, что финансирование НБУ военных облигаций влияет на инфляцию – нельзя", – считает Марченко.